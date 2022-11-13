ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации Frontex: с января по сентябрь в ЕС въехали 1,57 млн россиян

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С января по сентябрь на территорию Евросоюза через сухопутные границы с Россией и соседними с РФ странами въехали 1,57 млн россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). Чаще всего россияне въезжали в страны ЕС в августе и сентябре.

По информации Frontex, сентябрь за прошедший период с начала 2022 года занял второе место по числу поездок из РФ в Европу наземными маршрутами: всего за месяц страну покинули 263,7 тысячи россиян. При этом пик поездок пришелся на август: тогда через сухопутные границы на территорию ЕС въехали 308,7 тысячи граждан России.

В своем анализе Frontex также учитывает поток граждан РФ, проезжавших через сухопутную границу ЕС как напрямую из России, так и через Белоруссию, Украину и Молдавию. У большей части въезжающих был европейский вид на жительство или виза, выданная одной из стран — членов ЕС или страной, которая входит в Шенгенское соглашение. При этом некоторые въезжающие обладали двойным гражданством.

РБК пишет, что популярность наземных маршрутов для въезда в страны ЕС у россиян выросла в 2022 году после того, как в феврале власти европейских стран закрыли воздушное пространство в ответ на начавшуюся СВО на Украине. В то же время Росавиация ввела ответные ограничения на полеты в Россию для европейских перевозчиков.

Согласно статистике Frontex, с января по июнь в Европу через сухопутные границы въезжали в среднем 124 тысячи граждан РФ. Увеличение потока было зафиксировано после начала спецоперации: в марте сухопутные границы ближайших к России европейских стран пересекли 140,7 тысячи человек. Во второй половине лета текущего года и начале осени число поездок в Евросоюз выросло еще больше: в июле — сентябре туда выезжали в среднем 275 тысяч россиян в месяц.

РБК, ссылаясь на статистику Frontex, пишет, что за первую неделю мобилизации с 19 по 25 сентября в Евросоюз въехали 66 тысяч россиян. Тогда Федеральная таможенная служба сообщала о том, что на границах с Финляндией образовались огромные очереди из автомобилей. По данным Frontex, большая часть россиян въезжала в страны ЕС через пограничные пункты на границе с Финляндией и Эстонией (в Финляндию, в частности, прибыли около 30 тысяч граждан России).

Согласно данным Frontex, в начале октября поток уезжающих россиян на границах ЕС стабилизировался. При этом большая часть граждан России выбрали безвизовые и другие легкодоступные страны для въезда — Грузию, Турцию, Казахстан, Узбекистан и Монголию.

При этом постепенно увеличивалось количество тех, кто возвращается из ЕС в Россию. Так, с января по июнь из стран Евросоюза ежемесячно уезжали в среднем около 85,9 тысячи россиян. За период с июля по сентябрь в среднем выезжали 233,3 тысячи граждан РФ. Пиковые значения были зафиксированы в августе: тогда европейскую территорию покинули 297,1 тысячи российских граждан.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин порекомендовал россиянам отказаться от поездок в европейские страны. По его словам, это рискованно, поскольку граждане РФ могут столкнуться там с негативным отношением. Глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, в свою очередь, предложил в качестве альтернативы Европе посетить Калининградскую область.