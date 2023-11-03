Украина получит новый пакет военной помощи от США на миллионы долларов Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $125 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина получит новый пакет военной помощи от США, говорится в заявлении госсекретаря страны Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа. Его размер составит $125 млн. Все вооружение, которое передадут Вооруженным силам Украины, предоставит Пентагон.

США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России, — говорится в сообщении.

Вместе с тем госсекретарь США вновь подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Украины. По его словам, коалиция западных стран продолжит помогать Киеву, пока это будет необходимо. Со своей стороны администрация США намерена работать с Конгрессом для реализации интересов в сфере государственной безопасности, добавил Блинкен.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Украине оказывают помощь 14 стран, среди которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша и другие. С мая 2023 года они передают вооруженным силам страны ракеты, артиллерийские установки, тяжелую технику. Обвинения за участие в боевых действиях на стороне Украине предъявили уже гражданам 47 стран. Всего под уголовное преследование за это попали 465 граждан 39 стран.