Ученый Пальчиков рассказал об аномальном росте скорости Земли

За последние годы скорость вращение Земли аномально выросла, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков. По его словам, чтобы компенсировать этот эффект, к 2028 году придется вычесть одну секунду.

Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли. <...> Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году, — сказал Пальчиков.

Ученый отметил, что в настоящее время нет полного объяснения ускорения вращения Земли. Он уточнил, что существует гипотеза, согласно которой выпадение аномального количества осадков приводит к ускорению вращения Земли, а испарение — к замедлению, но эти эффекты не компенсируют друг друга.

По словам Пальчикова, ранее планета замедлялась: с 1970-х годов в рамках коррекций для компенсации снижения скорости вращения ввели дополнительные 37 секунд. Теперь же Земля начала ускоряться, что привело к тому, что 29 июня 2022 года стал самым коротким днем в истории, отметил ученый.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 63% россиян считают нереальным падение на Землю астероидов, комет и метеоритов. Серьезно относится к угрозе из космоса каждый третий опрошенный (31%).