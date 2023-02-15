Стало известно, боятся ли россияне падения метеоритов на Землю ВЦИОМ: 63% россиян считают нереальным падение на Землю астероидов, комет и метеоритов

Фото: Ingo Wächter via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

63% россиян считают нереальным падение на Землю астероидов, комет и метеоритов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного к 10-летней годовщине падения Челябинского метеорита. Серьезно относится к угрозе из космоса каждый третий опрошенный (31%).

В вопросе о возможности предотвратить или минимизировать последствия падения метеоритов и других подобных объектов мнения разделились практически поровну (44% «да» против 48% «нет»). При этом с возрастом невозможность противостоять космическим угрозам укрепляется: среди россиян старше 60 лет такой точки зрения придерживаются 58%, среди молодежи 18–24 — 36%. Молодые россияне, напротив, гораздо чаще говорят о способности людей предотвратить или минимизировать последствия таких катастроф — 60% в группе 18–24 лет против 33% среди граждан 60+.

Среди метеоритов, падавших на территории России, наиболее известны Тунгусский и Челябинский, которые называют 45% и 43% опрошенных соответственно. Вероятность падения метеорита на Землю в 2023 году опрошенные оценивают невысоко — на 2,88 балла из 10.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 4 февраля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук сообщил, что маленький астероид не способен нанести глобальный вред всему человечеству, но может повредить территорию как минимум до 300 км. Он уточнил, что проблема опасности небесных тел для Земли более серьезна, чем все человеческие конфликты, в том числе потому, что небольшие астероиды могут быть замечены слишком поздно.