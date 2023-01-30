«Надо заниматься этой проблемой»: академик об опасности астероидов Академик Черепащук: маленькие астероиды могут нанести вред Земле

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Небольшие астероиды могут быть опасны для Земли, так как их замечают слишком поздно, объяснил академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук. В беседе с НСН он отметил, что необходимо заняться проблемой падения астероидов более серьезно.

Для того, чтобы следить за такими объектами на больших расстояниях, нужна космическая группировка, но это очень дорогостоящая программа. <...> После челябинского метеорита, когда шарахнуло по Челябинску, все оживилось, оборонные ведомства заинтересовались, проводили совещания, а потом опять все заглохло. Надо более серьезно заниматься этой проблемой, — рассказал академик.

Маленький астероид не способен нанести глобальный вред всему человечеству, но может повредить территорию как минимум до 300 км. Черепащук уточнил, что проблема опасности небесных тел для Земли более серьезная, чем все человеческие конфликты. Чтобы подготовиться к приближению объекта нужно не менее месяца, по словам эксперта, а значит, объект должен находиться дальше Солнечной системы.

Для того, чтобы успеть подготовиться, надо иметь хотя бы месяц. Это означает, что объект должен быть дальше Солнечной системы. Однако, если объект дальше, то при таких размерах, порядка автобуса, вы его не увидите ни в какой телескоп, — добавил академик.

Повлиять на траекторию астероида можно с помощью ядерного удара на его поверхности. Но, как уточнил Черепащук, такое решение может оказаться опасным: в результате неудачного ядерного взрыва объект еще быстрее окажется около Земли.

Астрономы ранее обеспокоились появлением астероида, размером с грузовик, который через несколько дней пролетел вблизи с Землей. По словам специалистов, ученые испытывают сложности с отслеживанием небесных тел, которые могут причинить серьезный ущерб планете.