«Убрать вместе с Байденом»: в США назвали пять главных преступников Американский политик Янг назвал Байдена и его приближенных главными военными преступниками

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Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил на своей странице в Twitter, что министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден, глава СНБ Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления. По его словам, после отстранения Остина ему нужно предъявить официальные обвинения.

Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд, — написал Янг.

Он неоднократно критиковал руководство страны за происходящее на Украине.

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко ранее заявил, что высказывания замгоссекретаря США Нуланд о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму являются подтверждением непосредственной вовлеченности страны в конфликт. Дипломат добавил, что мировому сообществу должно стать очевидным, что США являются зачинщиком и разжигателем происходящего на Украине.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что Западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании кризиса на Украине. Он отметил, что зарубежные средства массовой информации формируют «истеричную» атмосферу, где важные решения принимаются политиками, при этом «вдумчивая англо-саксонская журналистика» ушла в прошлое.