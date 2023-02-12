Пушков обвинил западные СМИ в разжигании кризиса на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании кризиса на Украине. Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что зарубежные средства массовой информации формируют «истеричную» атмосферу, где важные решения принимаются политиками, при этом «вдумчивая англо-саксонская журналистика» ушла в прошлое.

Западные СМИ, и в первых рядах — британские, играют исключительно вредоносную роль в разжигании украинского кризиса. Словно с цепи сорвавшись, они формируют ту истеричную атмосферу, в которой принимают решения политики, постоянно подначивают и провоцируют их на все более провокационные действия. Ушла в далекое прошлое вдумчивая крупная англосаксонская журналистика с такими легендарными фигурами, как Уолтер Липпман или Фил Доннахью, — констатировал Пушков.

Он напомнил, что американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу. написавшему статью о взрывах на трубопроводах «Северные потоки», 86 лет и «мало кто идет ему на смену». По мнению Пушкова, наследников прошлой эпохи в американской прессе остается все меньше.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.