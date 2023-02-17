Посольство РФ оценило призыв Нуланд бить по Крыму Посольство РФ: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт

Фото: Yin Bogu / Xinhua / Global Look Press

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко в официальном Telegram-канале диппредставительства заявил, что высказывания замгоссекретаря США Нуланд о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму являются подтверждением непосредственной вовлеченности страны в конфликт. Дипломат добавил, что мировому сообществу должно стать очевидным, что США являются зачинщиком и разжигателем происходящего на Украине.

Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт, — сказал Гиренко.

Он отметил, что Нуланд подпитывает амбиции киевского режима по нападению на Россию. Он напомнил, что США активно поставляют вооружение Киеву, обсуждают будущие операции с военачальниками ВСУ, а также участвуют в наведении на цели вооружений.

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.