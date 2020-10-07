У Трампа нашли антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/55fb088e-08be-11eb-9430-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лечащий врач президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Шон Конли заявил, что во взятом у политика 5 октября анализе крови выявили антитела к коронавирусу.

Президент этим утром сказал: «Я чувствую себя замечательно» <...> он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации, — подчеркнул медик.

По его словам, на протяжение последних суток мединки не наблюдают у главы государства симптомов COVID-19, а высокой температуры не было уже больше четырёх дней, передаёт ТАСС.

Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона 5 октября, писал NEWS.ru. Хозяин Белого дома провёл в больнице три дня, лечась от коронавирусной инфекции.