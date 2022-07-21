У Байдена обнаружили коронавирус Белый дом: президент США Байден сдал положительный тест на коронавирус

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, лидер страны вакцинирован и ощущает лишь умеренные симптомы. Она добавила, что Байден продолжает работать, но удаленно.

Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19, — сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что президент США сделал два дополнительных укола вакциной.

13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти всех стран вернуть масочный режим. Глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще «далека от завершения», а подварианты «омикрона» продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру.

Позднее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в последнее время рост заболеваемости коронавирусом наблюдается практически на всей территории России. Однако он не носит взрывной характер, как это было в конце 2021 года, отметил он.