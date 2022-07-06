Число случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 30% Число случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 30% за две недели

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За последние две недели количество случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 30%. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС. Гебрейесус отметил, что увеличение случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в четырёх из шести регионах ВОЗ.

В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5. Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение, — рассказал глава ВОЗ.

В этой связи Гебрейесус призвал государства продолжать кампании по вакцинации, включая бустерную дозу. В особенности следует агитировать, по мнению главы ВОЗ, лиц из группы риска: пожилых людей, граждан, имеющих хронические заболевания и ослабленный иммунитет, а также медицинских работников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление председателя комиссии журнала Lancet профессора Джеффри Сакса, согласно которому COVID-19 был создан в американской биолаборатории. По мнению Володина, речь идет об одной из военных биоразработок США, ведущихся по всему миру, в связи с чем Вашингтон должен понести ответственность за миллионы смертей, падение уровня жизни и мировой кризис.