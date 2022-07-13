ВОЗ призвала все страны вернуть масочный режим

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, сообщает телеканал Sky News. Глава организации доктор Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще «далека от завершения», а подварианты «омикрона» продолжают вызывать новые волны заражений, госпитализаций и смертей по всему миру.

Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности, — заявил Гебрейесус.

Он призвал применять проверенные меры, главным образом «маски, проветривание помещений, тестирование и лечение».

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что осенью и зимой россияне могут столкнуться со вспышкой заболеваемости коронавирусом, сопоставимой с волной «омикрона». По его мнению, неизвестно, какой штамм вируса проявится с похолоданием.

12 июля в столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом москвичам рекомендовали вновь начать носить маски в закрытых общественных помещениях, а также пройти ревакцинацию. Там уточнили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю вырос на 57%, но базовая планка заболеваемости оказалась самой низкой за всю историю пандемии.