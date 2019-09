Фото: Johannes Filous/dpa/Global Look Press

Отныне мигрантам запрещается просить убежища, если они прибыли через третьи страны и не попросили помощи сначала у них. Правило будет действовать на территории всей страны, пишет AP.

Президент Дональд Трамп назвал в Twitter решение суда большой победой.