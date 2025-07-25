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25 июля 2025 в 16:23

Трампу предложили способ урегулировать конфликт на Украине

NYT: в переговорах по Украине Трампу помогла бы челночная дипломатия

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Для урегулирования украинского конфликта американский лидер Дональд Трамп мог бы применить модель челночной дипломатии бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, заявил в беседе с New York Times бывший сотрудник Госдепа, США политолог Сэмюэл Чарап. Он считает, что в таком случае президенту США придется на какое-то время позволить переговорщикам самостоятельно урегулировать ситуацию.

Американские посредники могли бы использовать модель челночной дипломатии Киссинджера или вести переговоры в третьей стране, где постоянно будут находиться российские и украинские делегации, – заявил политолог.

Трамп мог бы вмешиваться время от времени, чтобы определить из тупика, или заключить сделку в конце процесса. Но изо дня в день управлять дипломатическим процессом глава Белого дома не может, заключил эксперт.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров. По его словам, это необходимо для полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

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