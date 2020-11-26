Трампу нечего терять: президент США готовит для России «прощальные» санкции

У Дональда Трампа остаётся чуть меньше двух месяцев, чтобы завершить свои дела в Белом доме. И президент США, судя по всему, собирается использовать это время, чтобы наказать своих врагов и вознаградить сторонников. В среду, 25 ноября, Трамп помиловал фигуранта «российского дела» Майкла Флинна, и всё указывает на то, что это не последний президентский соратник, с которого снимут обвинения в ближайшие дни. Между тем для Ирана, России и Китая уходящая администрация готовит новые санкционные пакеты.

Майкл Флинн был первым советником Трампа по национальной безопасности, но не прослужил на этом посту и месяца. Сразу после выборов ФБР инициировало расследование контактов команды нового президента с российскими представителями. В ходе допроса по этому делу Флинн соврал о том, что никогда не встречался с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Когда его ложь вскрылась, чиновнику пришлось подать в отставку, но Трамп всегда говорил о нём как о жертве «охоты на ведьм». Поэтому выглядит вполне логичным, что, уходя из Белого дома, он решил использовать право президентского помилования для Флинна.

Большая честь для меня объявить о том, что генерал Майкл Флинн был помилован, — написал Трамп в Twitter. — Поздравления ему и его замечательной семье. Знаю, что теперь у вас будет по-настоящему потрясающий День благодарения!

Источники The New York Times предсказывают , что это будет не последнее президентское помилование в ближайшие месяцы. Когда американский лидер покидает Белый дом, к нему традиционно поступают сотни просьб о помиловании, ведь, как считается, терять ему уже нечего, и репутационный ущерб от прощения преступников будет минимальным.

Но случай Трампа особенный: за время его президентства приговоры получили множество его соратников. Среди них бывший глава избирательного штаба Пол Манафорт, экс-адвокат Майкл Коэн, а также бывшие советники Джордж Пападопулос и Рик Гейтс. Обвинения против них стали побочным результатом расследования комиссии Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Россией.

Хотя сговор команды американского лидера с Кремлём не был доказан, следователи выявили другие нарушения в деятельности «президентской рати», в том числе ложь под присягой и уклонение от уплаты налогов. В составлении списка потенциальных помилованных, как сообщает The New York Times, участвует зять и советник президента Джаред Кушнер.

Президент знает, как много из тех, кто работал с ним, пострадали, и я надеюсь, он примет это во внимание, когда и если он будет использовать право помилования, — поделился с репортёрами Рик Гейтс.

Теоретически Трамп может помиловать даже самого себя и членов своей семьи. В городском и федеральном судах Нью-Йорка уже начались расследования в отношении его бизнеса и финансовых операций, поэтому после лишения иммунитета главе Белого дома, весьма вероятно, будут предъявлены обвинения. Но прецедентов использования президентского помилования в отношении самого себя нет, и эксперты по праву сомневаются, что это вообще возможно.

Перед Дональдом Трампом стоят задачи и другого рода — успеть по максимуму обложить санкциями Иран, Китай и Россию, чтобы затруднить работу Джо Байдена с этими странами. Как поделился спецпосланник Белого дома по делам Ирана Эллиот Абрамс, в ближайшие дни будут введены ограничения против четырёх российских и китайских компаний, сотрудничающих с Тегераном. И это только «первые ласточки» грядущей санкционной атаки на Исламскую Республику.

Санкции, касающиеся вооружений, оружия массового поражения, прав человека, будут вводиться на следующей неделе и дальше — весь декабрь и январь, — заявил Абрамс 25 ноября, — Это будет продолжаться два месяца, до самого конца.

Ожидается также, что Трамп расширит принятый ранее указ о запрете на взаимодействие с китайскими компаниями, связанными с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Сегодня список включает 31 фирму, в том числе China Mobile, но в ближайшее время он может быть увеличен до 300 фигурантов. Ещё одна возможность — обложить санкциями ряд банков, работающих с прокитайской администраций Гонконга. Фигуранты этого списка станут известны до 13 декабря. Наконец, Трамп может возобновить свою «войну пошлин», обложив китайские товары ещё более высокими ввозными тарифами.

Под «прощальные санкции» может подпасть и Россия. На днях стало известно, что администрация Трампа прорабатывает новые ограничения для российского ВПК и гражданского авиастроения. Конечно, далеко не факт, что этот список когда-либо увидит свет, но чересчур боевой настрой уходящего состава Белого дома всё равно настораживает.

Не исключено, что цель такой политики — вставить палки в колёса администрации Байдена. Хотя большинство новых ограничений он сможет отменить своими указами, на деле это окажется не так просто, так как в Вашингтоне хватает «ястребов». Байден же настроен на примирение позиций консерваторов и либералов, поэтому должен будет избегать непопулярных шагов, которые настроят против него республиканцев.