https://static.news.ru/photo/de8d4902-9ffe-11e9-902e-fa163e074e61_1024.jpg Джозеф Байден Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену не удастся одолеть его на выборах главы государства в 2020 году. Он назвал политического оппонента проектом по выпрашиванию власти.

Китай и другие страны, которые годами нас грабили, молятся на него, — написал Трамп в Twitter .

Он также заявил, что Байден ответственен за увеличение госдолга Соединённых Штатов. Президент утверждает, что его противник пренебрегал военными, правоохранительной системой и здравоохранением. После такого одержать победу в борьбе за Белый дом тот точно не сможет, уверен Трамп.

Joe Biden is a reclamation project. Some things are just not salvageable. China and other countries that ripped us off for years are begging for him. He deserted our military, our law enforcement and our healthcare. Added more debt than all other Presidents combined. Won’t win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июля 2019 г.

Ранее, как писал News.ru, он неоднократно публично критиковал Джозефа Байдена. Лидер США называл его «сонным Джо», а также «умственно слабым» политиком. Несмотря на это, бывший вице-президент уверенно сохраняет первенство среди политиков от Демократической партии, претендующих на выдвижение кандидатом на главный политический пост. Недавний соцопрос показал, что его готовы поддержать 35% избирателей.