Трамп заявил о поражении Байдена, несмотря на «махинации» демократов

Фото: Chris Kleponis/Pool Via Cnp/Global Look Press

Лидирующий на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден не исключил, что ряд должностей в его администрации могут занять республиканцы.

Да, нам осталось сделать ещё много разных назначений, — ответил Байден на вопрос журналистов MSNBC о возможном включении республиканцев в свой аппарат. При этом демократ добавил, что таких назначений не...