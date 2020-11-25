Трамп заявил о поражении Байдена, несмотря на «махинации» демократов

https://static.news.ru/photo/8f54716e-2f5c-11eb-80f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Chris Kleponis/Pool Via Cnp/Global Look Press
Действующий президент США Дональд Трамп отказался признать поражение на президентских выборах. Он снова обвинил кандидата от Демократической партии Джо Байдена в махинациях и заявил, что тот всё равно проиграл выборы.
Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы, — цитирует ТАСС главу Белого дома.
Дональд Трамп, таким образом, в очередной раз отказался публично признать своё поражение.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официальные результаты до сих пор не объявлены, но, по предварительным данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден, он значительно обходит действующего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок. Согласно американским СМИ, Байден уже получил необходимый минимум голосов, чтобы одержать победу на выборах.
Верховный суд США также признал победу Джо Байдена на выборах.
Как сообщал NEWS.ru, Трамп заявил о подготовке нового крупного иска в связи с мошенничеством на президентских выборах. Действующий президент отреагировал на опрос, проведённый изданием Politico, результаты которого показали, что почти 80% его сторонников уверены в фальсификации выборов со стороны штаба Джо Байдена.