Трамп заявил, что у американцев есть шанс пожить при коммунизме

https://static.news.ru/photo/bba56742-3767-11eb-a139-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа демократов на выборах в сенат позволит им повести страну к коммунизму. Так он отреагировал на то, что судьба контроля над сенатом решится на выборах в двух округах Джорджии 5 января.

Избиратели Джорджии определят, будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране, — отметил хозяин Белого дома на митинге в Джорджии.

Он добавил, что члены Демократической партии США «хотят перейти на коммунистическую форму правления», сообщает РИА Новости .

Ранее NEWS.ru сообщал, что только некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе США открыто признают победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Журналисты издания The Washington Post поговорили со всеми республиканцами в сенате и палате представителей, и только 25 из них заявили об открытом признании победы Байдена. Остальные 222 политика не смогли дать чёткий ответ на вопрос о том, кто выиграл выборы.