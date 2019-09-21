https://static.news.ru/photo/e3dcb832-dc7d-11e9-ba93-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальных сетях 21 сентября сделал заявление, что не обсуждал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего противозаконного».

Политик также называет тех, кто «сфабриковал» против него эту историю.

Now that the Democrats and the Fake News Media have gone “bust” on every other of their Witch Hunt schemes, they are trying to start one just as ridiculous as the others, call it the Ukraine Witch Hunt, while at the same time trying to protect Sleepy Joe Biden. Will fail again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2019 г.

Фейковые новости и их партнёры — Демократическая партия — насколько возможно сторонятся того, что Джозеф Байден (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года) требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына, — пишет Трамп в Twitter.

Именно поэтому, подчеркивает лидер, ими и была сфабрикована история о давлении и обсуждении незаконных тем в процессе разговора глав США и Украины.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что Трамп «давил» на своего украинского коллегу Зеленского во время телефонных переговоров в июле.

По словам главы МИДа, он прекрасно знает тему и тон разговора лидеров двух стран. При этом чиновник подчеркнул, что Зеленский имеет полное право оставить эту информацию в тайне, а вот Трамп вполне может предоставить содержание разговора американским следователям.