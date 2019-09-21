Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на своей официальной странице в социальных сетях 21 сентября сделал заявление, что не обсуждал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего противозаконного».

Политик также называет тех, кто «сфабриковал» против него эту историю.

Фейковые новости и их партнёры — Демократическая партия — насколько возможно сторонятся того, что Джозеф Байден (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года) требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына, — пишет Трамп в Twitter.

Именно поэтому, подчеркивает лидер, ими и была сфабрикована история о давлении и обсуждении незаконных тем в процессе разговора глав США и Украины.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что Трамп «давил» на своего украинского коллегу Зеленского во время телефонных переговоров в июле.

По словам главы МИДа, он прекрасно знает тему и тон разговора лидеров двух стран. При этом чиновник подчеркнул, что Зеленский имеет полное право оставить эту информацию в тайне, а вот Трамп вполне может предоставить содержание разговора американским следователям.

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