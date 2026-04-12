12 апреля 2026 в 17:19

Трамп раскрыл, что его представители думают об Иране

Трамп: представители Белого дома стали уважительно относиться к делегации Ирана

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представители Белого дома прониклись уважением к делегации из Ирана на переговорах в Исламабаде, написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Однако политик признал, что это никак не помогло. Трамп констатировал, что иранские переговорщики остались непреклонны в отношении «самого важного вопроса».

Мои представители, что неудивительно, стали очень дружелюбно и уважительно относиться к представителям Ирана — [председателю парламента Ирана] Мохаммаду-Багер Галибафу, [главе МИД Ирана] Аббасу Арагчи и [замгубернатора провинции Гилян] Али Багери, но это не имеет значения, потому что они были очень непреклонны в отношении единственного самого важного вопроса, — заявил республиканец.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры между делегациями США и Ирана, состоявшиеся в столице Пакистана, не увенчались успехом. По его словам, иранская сторона не согласилась с предложенными условиями.

До этого глава иранской делегации Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что США не смогли завоевать доверия Ирана в ходе переговоров в Исламабаде. Он также отметил, что Тегеран предлагал мирные пути решения конфликта.

