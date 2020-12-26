Трамп заявил, что Байден — «фейковый президент»

Действующий президент США Дональд Трамп назвал победившего на выборах главы государства Джо Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира.
По его словам, молодой военный, проходивший службу в Афганистане, рассказал ему, что выборы в Афганистане «более безопасные и гораздо лучше», чем выборы американского президента в 2020 году.
Наши с миллионами и миллионами <...> отправленных по почте бюллетеней были выборами третьего мира. Фейковый президент! — написал он в своём Twitter.
При этом соцсеть уже пометила пост хозяина Белого дома ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности голосования по почте.
A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USAâs 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President!
Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что апелляционный суд 7-го округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.