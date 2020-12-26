Трамп заявил, что Байден — «фейковый президент»

https://static.news.ru/photo/0b97c76a-479c-11eb-bffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп назвал победившего на выборах главы государства Джо Байдена «фейковым президентом». Также он считает, что прошедшее в Штатах голосование можно сравнить с избранием лидеров в странах третьего мира.

По его словам, молодой военный, проходивший службу в Афганистане, рассказал ему, что выборы в Афганистане «более безопасные и гораздо лучше», чем выборы американского президента в 2020 году.

Наши с миллионами и миллионами <...> отправленных по почте бюллетеней были выборами третьего мира. Фейковый президент! — написал он в своём Twitter.

При этом соцсеть уже пометила пост хозяина Белого дома ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности голосования по почте.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USAâs 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что апелляционный суд 7-го округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.