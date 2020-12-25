Суд отклонил иск Трампа о пересмотре итогов выборов в штате Висконсин

https://static.news.ru/photo/66e769b2-468a-11eb-8eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Апелляционный суд седьмого округа США отклонил иск команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре результатов выборов в штате Висконсин за недостаточностью предоставленных доводов для судебного разбирательства.

Все трое судей заявили о том, что заявления о нарушении Конституции США избирательной комиссией штата Висконсин при сборе бюллетеней для удалённого голосования неубедительны. По мнению Апелляционного суда, отклонения в процессе сбора бюллетеней несущественны и не могли повлиять на итоги выборов в штате, где большинство отдало голоса за оппонента Трампа — кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

У президента были все возможности до выборов оспорить законодательство Висконсина, представив аналогичные нынешним заявления. Отказавшись от такой возможности, он не может теперь — после окончательного утверждения итогов выборов — пытаться оспаривать [законы штата], — передаёт ТАСС слова судьи Апелляционного суда Майкла Скаддера.

Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал большее число голосов, победив своего конкурента — действующего президента Дональда Трампа. 14 декабря коллегия выборщиков также отдала победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. Инаугурация нового президента назначена на 20 января.

Действующий президент Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, отказывается признать порождение на выборах. Он неоднократно заявлял о фальсификациях и нарушениях на выборах, а его команда регулярно подаёт иски в попытке оспорить итоги выборов в отдельных штатах.

При этом 24 декабря американское издание The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп настолько сильно одержим идеей добиться непризнания победы на выборах Джо Байдена и сохранением своего президентского поста, что практически полностью бросил заниматься государственными делами и управлять страной, сообщал NEWS.ru.