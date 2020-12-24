NYT: Трамп почти полностью устранился от управления США

https://static.news.ru/photo/da733812-45ad-11eb-935e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп настолько сильно одержим идеей добиться непризнания победы на выборах Джо Байдена и сохранением своего президентского поста, что практически полностью бросил заниматься государственными делами и управлять страной, пишет New York Times.

Издание указывает , что Трамп остаётся «самым могущественным человеком в мире», но он бессилен в том, чтобы добиться того, чего он больше всего хочет: не уйти из Белого дома в качестве проигравшего.

Он тратит целые дни если не на то, чтобы полностью изменить исход выборов, то по крайней мере на построение логичных доказательств того, что у него отняли второй срок, — пишет New York Times.

В настоящий момент Трамп практически изолировался в Белом доме, принимая лишь ярых теоретиков, радующих его «теориями заговора» и продвигающих идеи вроде оспаривания итогов выборов в конгрессе или даже введения военного положения в США в обмен на предоставление этим людям государственных должностей.

Он почти полностью устранился от руководства страной, несмотря на то что американцы с рекордной скоростью заражаются коронавирусом, — пишет газета.

В качестве доказательства газета отмечает, что когда США столкнулись с «агрессивной кибератакой», которую «почти наверняка осуществила Россия», Трамп поспешил преуменьшить причинённый ущерб и предположил, что виновником атаки был Китай.

Кроме этого, Трамп почти не участвовал в переговорах по законопроекту о финансовых стимулах, который накануне был принят конгрессом.

Следующие 27 дней в Вашингтоне будут особенно тревожными, — указывает газета.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Дональд Трамп помиловал ещё двух фигурантов «российского дела» — своего советника Роджера Стоуна и бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта.

Перед этим Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, включающий в себя новые санкции по «Северному потоку — 2».