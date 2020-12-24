Трамп помиловал ещё двух фигурантов «российского дела»

https://static.news.ru/photo/737d2c9a-4593-11eb-8e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании своего советника Роджера Стоуна и бывшего главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта в числе ещё 26 человек, сообщает Белый дом.

Кроме помилования 26 человек Трамп своим указом сократил тюремные сроки ещё троим осуждённым, сообщает РИА Новости.

В числе помилованных оказался бывший глава предвыборной кампании Трампа 2016 года Пол Манафорт. Ранее он стал фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которому удалось доказать финансовые и налоговые преступления чиновника в рамках дела о «вмешательстве России» в выборы.

Помилование также получил Роджер Стоун — бывший советник Трампа, осуждённый (по результатам работы Мюллера) за создание препятствий правосудию.

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых были обвиняемые по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году бывший советник предвыборного штаба Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан.