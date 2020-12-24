Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета

https://static.news.ru/photo/5065eb60-4567-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Американский президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, включающий в себя новые санкции по «Северному потоку — 2».

При этом глава США назвал документ «подарком России и Китаю». Заявление Трампа опубликовано на сайте Белого дома.

Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что президентская администрация осознаёт важность документа для нацбезопасности США, но проект «содержит пункты, задевающие американских ветеранов и военную историю», а также противоречит курсу на обеспечение «первостепенного положения Соединённых Штатов» в области национальной безопасности и внешней политики.

Это подарок Китаю и России, — заявил Трамп.

Глава государства указал, что проект не отменяет раздел закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, защищающий компании от судебных исков за размещение, удаление или иные действия с пользовательским контентом. По мнению Трампа, это способствует распространению иностранной дезинформации в Интернете и влияет на американские выборы.

Также президент раскритиковал пункты о переименовании военных объектов США, носящих имена военачальников рабовладельческого Юга во время Гражданской войны, подчеркнув, что выступает против попыток «смыть историю».

Проект бюджета предусматривал санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также меры в отношении Турции за покупку у России ЗРК С-400, запрет на сотрудничество американских и российских военных. Кроме того, в него были заложены поставки вооружений Украине.

Как писал NEWS.ru, уходящая администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в ближайшем будущем. Об этом заявил источник в Белом доме.