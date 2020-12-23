Трамп готовит новые санкции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/0b112aa2-454e-11eb-a274-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в ближайшем будущем. Об этом заявил источник в Белом доме.

Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций, который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», — цитирует его Reuters.

Вашингтон заявляет, что проект, который увеличит зависимость Европы от российского газа, поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Россия заявляет, что санкции представляют собой «недобросовестную конкуренцию», направленную на оказание помощи производителям сжиженного природного газа в США, и настаивает на завершении строительства трубопровода.

Недавно стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета. При этом были внесены добавления. Так, президент США теперь получает право исходя из национальных интересов снять санкции против того или иного лица. Кроме того, добавлено требование о консультациях с некоторыми странами при введении санкций.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Как ранее писал NEWS.ru, отношение германских властей к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет независимо от внешнеполитических обстоятельств. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.