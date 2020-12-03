В Конгрессе США выработали санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/5561f58e-35b6-11eb-8e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете.

Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в Сенате, и подготовленной в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что при этом были внесены добавления. Так, президент США теперь получает право, исходя из национальных интересов, снять санкции против того или иного лица. Кроме того, добавлено требование о консультациях с некоторыми странами при введении санкций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен 5 декабря возобновить прокладку газопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии. По словам представителя, предполагается, что Nord Stream 2 будет использовать судно «Академик Черский».