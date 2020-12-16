Меркель: позиция Германии по «Северному потоку — 2» неизменна

https://static.news.ru/photo/ebaa84da-3f9c-11eb-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Отношение германских властей к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет независимо от внешнеполитических обстоятельств. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Так она ответила на вопрос депутата от фракции «Альтернатива для Германии» о том, какие меры власти страны намерены принять для поддержки строительства газопровода.

Что касается «Северного потока», то позиция федерального правительства остаётся неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы, — приводит слова Меркель РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

При этом председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказал мнение, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на американские санкции, которые будут введены и при новом президенте Соединённых Штатов Джо Байдене. Ранее он предлагал в качестве ответа американцам ввести европейские пошлины на американский сжиженный природный газ. По его словам, большинство депутатов парламента Германии выступает за завершение строительства газопровода, писал NEWS.ru.

В МИД РФ в свою очередь уверены, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Владимира Титова, в газопроводе заинтересована не только Россия, которая экспортирует газ, но и многие европейские государства, которые это топливо закупают, в том числе Германия.