Трамп высказался о состоявшихся в Лондоне переговорах по Украине Трамп заявил, что встреча в Лондоне по урегулированию на Украине прошла хорошо

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Переговоры в Лондоне по украинскому кризису прошли хорошо, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом. По его словам, для успеха в урегулировании нужна договоренность между двумя людьми.

Нам нужно, чтобы два человека, два сильных, умных человека пришли к соглашению, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что переговоры о разрешении конфликта на Украине, проходящие в Лондоне, завершатся провалом. Журналисты The Spectator считают, что такой исход может быть целью Вашингтона, который мог намеренно сделать свой мирный план неприемлемым для Киева, чтобы иметь возможность выйти из переговорного процесса.

До этого специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что состоявшиеся в Лондоне переговоры с украинской стороной можно назвать позитивными. Он допустил, что настало время двигаться вперед в обсуждении предложений по урегулированию конфликта Киева и Москвы.

При этом специальный представителем Трампа Стивен Уиткофф пропустил переговоры в Лондоне. На самолете Gulfstream G650 он вылетел в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф продолжит встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.