В США подвели итоги переговоров с Украиной в Лондоне Спецпосланник США Келлог назвал позитивными переговоры с Украиной в Лондоне

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Кит Келлог

Состоявшиеся в Лондоне переговоры с украинской стороной можно назвать позитивными, написал в социальной сети Х специальный посланник президента США Кит Келлог. Он допустил, что настало время двигаться вперед в обсуждении предложений по урегулированию конфликта Киева и Москвы.

Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком, — написал Келлог.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что он препятствует урегулированию украинского конфликта. Американский политик заявил, что лидер республики своими провокационными заявлениями затрудняет переговорный трек. К тому же, Зеленскому нечем похвастаться, для Украины сложилась ужасная ситуация.

До этого стало известно, что специальный представителем Трампа Стивен Уиткофф пропустил переговоры в Лондоне. На самолете Gulfstream G650 он вылетел в Россию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф продолжит встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем политолог, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает, что третья встреча Путина и Уиткоффа будет отличаться от предыдущих. По его словам, это общение приблизит стороны к итоговому результату в урегулировании украинского конфликта.