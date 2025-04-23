Уиткофф вылетел в Россию Самолет с Уиткоффом на борту вылетел из Парижа в сторону России

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Стив Уиткофф

Самолет Gulfstream G650 со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на борту вылетел в сторону России из Парижа, следует из данных сервиса Flightradar. Судя по его данным, сейчас борт пролетает над Германией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Уиткофф приедет в Россию. По ее словам, он продолжит встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Также о возможном визите Стива Уиткоффа в Россию сообщало издание The Wall Street Journal. По информации журналистов, спецпосланник Дональда Трампа может вновь посетить Россию после того, как закончится встреча с представителями Киева в Великобритании. На этих переговорах, которые должны состояться 23 апреля, Вашингтон будет представлять также госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Между тем политолог, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает, что третья встреча Путина и Уиткоффа будет отличаться от предыдущих. По его словам, это общение приблизит стороны к итоговому результату в урегулировании украинского конфликта.