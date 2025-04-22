Белый дом подтвердил приезд Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе

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Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф приедет в Россию на этой неделе, сообщает ТАСС. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для журналистов.

Спецпосланник Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию, чтобы продолжить разговор с Владимиром Путиным, — заявила Ливитт.

Ранее о возможном приезде специального посланника президента США сообщал помощник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о новом визите в Россию Уиткоффа сообщат, как только появится информация об этом.

Также о возможном визите Стива Уиткоффа в Россию сообщало издание The Wall Street Journal. По информации журналистов, спецпосланник Дональда Трампа может вновь посетить Россию после того, как закончится встреча с представителями Киева в Великобритании. На этих переговорах, которые должны состояться 23 апреля, Вашингтон будет представлять также госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Дмитрий Песков отметил, что российский лидер многократно заявлял о готовности к прямым переговорам с Украиной насчет мирного завершения конфликта. Однако, по его словам, для этого необходимо желание украинской стороны и готовность к подобному диалогу.