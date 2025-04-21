Спецпосланник Трампа может снова посетить Россию WSJ: Уиткофф может снова посетить Россию после встречи в Лондоне

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стив Уиткофф

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после переговоров с украинскими властями в Великобритании, сообщила газета The Wall Street Journal. Встреча в Лондоне пройдет на следующей неделе.

По словам официальных лиц США, Рубио, Уиткофф и Келлог планируют посетить предстоящую встречу в Лондоне. После этого Уиткофф может совершить ещё одну поездку в Россию, хотя о поездке пока ничего не объявлено, — следует из материала.

В предстоящей встрече в Лондоне также примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог. По словам американских официальных лиц, после консультаций в Лондоне Уиткофф не исключает новой поездки в Россию, однако официальное объявление еще не сделано.

Ранее журналисты NYT обратили внимание на объявленное российским президентом пасхальное перемирие, назвав такой шаг Москвы демонстрацией готовности руководства РФ к возобновлению мирных переговоров по Украине. По мнению авторов материала, это решение Кремля является сигналом в адрес американской администрации.

Также в CNN сообщили о планах Белого дома по организации еще одной встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа и представителей российского руководства. Предположительно, американская сторона намерена попытаться добиться поддержки мирного плана Вашингтона Москвой.