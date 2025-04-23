Политолог раскрыл, к чему может привести новая встреча Путина и Уиткоффа Политолог Шкурлатов выразил надежду, что встреча Путина и Уиткоффа приблизит мир

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Стивен Уиткофф

Третья встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа будет отличаться от предыдущих, заявил в беседе с ОТР политолог, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов. По его словам, эта встреча приблизит стороны к итоговому результату в урегулировании украинского конфликта.

Думаю, что в этот раз будут обсуждаться контуры возможного мирного соглашения. Наверное, будут обсуждаться возможности прямого диалога России с Киевом, хотя мы прекрасно понимаем огромное количество юридических и формальных препон, которые стоят на этом пути, — объяснил эксперт.

Шкурлатов отметил, что США и Россия заинтересованы в урегулировании конфликта, но расходятся в условиях. Политолог добавил, что без прямого диалога России с Киевом сложно выйти на окончательное мирное решение.

Ранее стало известно, что Европейский союз на переговорах с США выступил против снятия санкций с России до тех пор, пока не завершатся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Этот факт снизил вероятность достижения соглашения между сторонами на этой неделе.