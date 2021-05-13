16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников

08:24, 14 мая 2021

Бывший американский президент Дональд Трамп собирается летом возобновить проведение митингов для своих сторонников. Первое мероприятие может состояться уже в июне. Об этом, ссылаясь на информацию от собственных источников, пишет New York Post.

Отмечается, что команда Трампа уже работает над поиском места для проведения в течение июня нескольких митингов. Даты, на которые запланированы мероприятия, пока что не объявили. Однако ожидается, что один из летних митингов будет приурочен к празднованию 4 июля (День независимости США).

Трамп не проводил подобных собраний для своих сторонников с начала января. Тогда бывший американский лидер заявлял, что не признаёт поражения от Джо Байдена на прошлогодних выборах. По мнению Трампа, кандидат от демократов победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Некоторое время спустя сторонники консервативного политика прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе этой акции протеста погибли пять человек.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео