Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший американский президент Дональд Трамп собирается летом возобновить проведение митингов для своих сторонников. Первое мероприятие может состояться уже в июне. Об этом, ссылаясь на информацию от собственных источников, пишет New York Post.

Отмечается, что команда Трампа уже работает над поиском места для проведения в течение июня нескольких митингов. Даты, на которые запланированы мероприятия, пока что не объявили. Однако ожидается, что один из летних митингов будет приурочен к празднованию 4 июля (День независимости США).

Трамп не проводил подобных собраний для своих сторонников с начала января. Тогда бывший американский лидер заявлял , что не признаёт поражения от Джо Байдена на прошлогодних выборах. По мнению Трампа, кандидат от демократов победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Некоторое время спустя сторонники консервативного политика прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе этой акции протеста погибли пять человек.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-главы Белого дома, между ними существовала взаимная симпатия.