Трамп сообщил о хорошем здоровье Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/67a6bb22-f366-11ea-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Ким Чен Ын Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошее здоровье.

Об этом он написал в своём Twitter. Политик добавил, что не стоит недооценивать руководителя КНДР.

У Ким Чен Ына всё в порядке со здоровьем. Никогда не недооценивайте его! — подчеркнул он.

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

Слухи о плохом состоянии здоровья и даже смерти Ким Чен Ына возникли весной 2020 года, когда тот надолго пропал из поля зрения СМИ. Однако некоторое время спустя лидер КНДР вновь появился на публике. Скептики предположили, что его исчезновение, скорее всего, было связано с пандемией коронавируса — так политик пытался оградить себя от возможного заражения.

Новый виток обсуждений возник после того, как о вероятной коме Ким Чен Ына высказался помощник экс-президента Южной Кореи Чан Сон Мин. По его мнению, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике смонтированы.

Пищу для пересудов добавила и важнейшая политическая новация в Северной Корее. Как писал NEWS.ru, Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. Та теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США, а также за ряд других общих вопросов.