Южнокорейский дипломат «отправил» Ким Чен Ына в кому

https://static.news.ru/photo/ae7e5f4c-e609-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын находится на грани жизни и смерти. Такое предположение сделал бывший дипломат Чан Сон Мин, в своё время работавший помощником ныне покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.

По его мнению, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон осуществляет фактическое управление страной, приняв на себя большинство его функций.

Он указал на то, что структура преемственности в КНДР не сформирована, однако вакуум не может оставаться в течение длительного периода. В связи с этим 33-летняя Ким Ё Чжон и выдвинута на первый план.

Я полагаю, что он в коме, но его жизнь не закончилась, — цитирует политика New York Post.

Несколькими днями ранее на встрече за закрытыми дверями с законодателями Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи сообщило, что смещение политического акцента в соседнем государстве направлено ​​на облегчение бремени правления Ким Чен Ына и на размывание вины в случае провала проводимой им политики.

Как писал NEWS.ru, Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. По данным NIS, Ким Ё Чжон теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США, а также за ряд других общих вопросов.