Глава КНДР передал своей сестре часть полномочий

https://static.news.ru/photo/5d3a30b2-e310-11ea-80dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Северокорейский лидер Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. Об этом сообщило Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается, — приводит цитату из заявления «Газета.ru».

По данным NIS, Ким Ё Чжон теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США и другие общие вопросы. Власть с северокорейским лидером разделит и заместитель председателя Комиссии по государственным делам Пак Понг Джу и новый глава правительства Ким Ток Хун теперь отвечают за экономический сектор. Вооружённые силы Ким Чен Ын отдал под надзор директора департамента по военным вопросам партии Пу Иля и зампреда Центрального военного комитета партии Ри Пхёнчхоля.

Объясняется это решение Ким Чен Ына «желанием снять стресс», вызванной нахождением у власти, а также снять с него ответственность, если его политический курс потерпит крах.

Фигура Ким Ё Чжон на политической арене Северной Кореи и до нового назначения была той силой, с которой приходилось считаться незамедлительно. Именно так о первом заместителе заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) писали американские СМИ некоторое время назад. В США ей даже дали прозвище «Терминатор» за её надменность и безжалостность.

В июле отношения Северной и Южной Кореи снова обострились. Пхеньян разорвал прямой канал сообщения с Сеулом, взорвал центр межкорейских связей и грозит ввести войска в демилитаризованную зону. Это далеко не первый подобный эпизод в истории отношений двух стран, однако на этот раз воинственные заявления и жёсткие решения исходят не от лидера КНДР Ким Чен Ына, а от его сестры Ким Ё Чжон. Наделение её публичным статусом и полномочиями для принятия важных решений совпало по времени со слухами о тяжёлой болезни верховного руководителя, которые не удалось развеять даже после его появлений на публике.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты американской исследовательской компании RAND Corp. представили пять сценариев быстрого нападения КНДР на Южную Корею.