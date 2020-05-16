Трамп собирается уволить гениспектора Госдепа США

Президент США Дональд Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика, которого в 2013 году назначил Барак Обама.
Об этом он уведомил спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в письме.
Власти, согласно законодательству, обязаны за 30 дней сообщить Конгрессу о снятии инспекторов с должности.
Президент заявил, что Линик больше не пользуется полным доверием, и обещает представить Сенату кандидата, который пользуется его доверием и имеет надлежащую квалификацию, — сообщает газета Politico.
Временно исполнять обязанности инспектора будет бывший сотрудник дипслужбы Стивен Акард.
Ранее в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что уволит генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он рассматривал жалобу информатора, благодаря который начался процесс импичмента, писал NEWS.ru.
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