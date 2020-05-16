Трамп собирается уволить гениспектора Госдепа США

Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения на том уровне, на котором это делает Китай. Об этом говорится в письме гендиректору организации Тедросу Адханому Гебрейесусу.

В письме также отмечается, что США видят недостатки в работе ВОЗ, но всё же считают, что у неё есть потенциал, сообщает Fox News. Если Китай увеличит финансирование ВОЗ, то мы...