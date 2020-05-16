США

Трамп собирается уволить гениспектора Госдепа США

08:58, 16 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика, которого в 2013 году назначил Барак Обама.

Об этом он уведомил спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в письме.

Власти, согласно законодательству, обязаны за 30 дней сообщить Конгрессу о снятии инспекторов с должности.

Президент заявил, что Линик больше не пользуется полным доверием, и обещает представить Сенату кандидата, который пользуется его доверием и имеет надлежащую квалификацию, — сообщает газета Politico.

Временно исполнять обязанности инспектора будет бывший сотрудник дипслужбы Стивен Акард.

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что уволит генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он рассматривал жалобу информатора, благодаря который начался процесс импичмента, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях