Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. Однако ограничительные меры могут быть прекращены.
Мы усилили санкции. Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно, — отметил американский лидер.
По словам главы Белого дома, санкций могут быть завершены в сжатые сроки, если Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп отказался от дальнейшей военной эскалации с Ираном. Выступая в Белом доме, он, как считают аналитики, намеревался ослабить кризис.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен