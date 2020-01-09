https://static.news.ru/photo/edd43210-3309-11ea-a064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. Однако ограничительные меры могут быть прекращены.

Мы усилили санкции. Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно, — отметил американский лидер.

По словам главы Белого дома, санкций могут быть завершены в сжатые сроки, если Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп отказался от дальнейшей военной эскалации с Ираном. Выступая в Белом доме, он, как считают аналитики, намеревался ослабить кризис.