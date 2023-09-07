Трамп решил добиваться переноса суда над ним на федеральный уровень

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп уведомил суд в Джорджии по делу о вмешательстве в выборы, что намерен добиваться переноса процесса на федеральный уровень, такие данные следуют из документа, зарегистрированного в судебной базе, передает РИА Новости. По имеющимся данным, защита фигурантов дела рассчитывает, что на общегосударственном уровне им будет проще добиться оправдательного решения, так как беспристрастность окружных судей вызывает у адвокатов сомнения.

Президент Трамп этим уведомляет, что может просить переноса дела в федеральный суд, — говорится в документе.

Накануне в суде состоялись предварительные слушания по делу. В ходе процесса прокуратура заявила о намерении провести допрос 150 свидетелей. Предполагается, что процесс займет не менее четырех месяцев.

Дональд Трамп и еще 18 фигурантов дела обвиняются в оказании давления на должностных лиц штата Джорджия ради обеспечения победы республиканца на предыдущих президентских выборах в штате. Сам Трамп и другие обвиняемые заявили о своей невиновности.

Всего Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Политик-республиканец называет это попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений его могут отправить в тюрьму на более чем 700 лет.

Ранее экс-президент в интервью сайту американского журналиста Хью Хьюитта допустил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки. При этом политик отметил, что не имеет интереса соглашаться на подобные предложения.