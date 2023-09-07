Трамп назвал условие своего «помилования» Трамп признал выход из президентской гонки условием своего помилования

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью сайту американского журналиста Хью Хьюитта допустил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки. При этом политик отметил, что не имеет интереса соглашаться на подобные предложения.

Трампа спросили, согласится ли он на сделку с прокурорами, если те пообещают ему, что все обвинения «исчезнут» в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.

Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас... Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас, — сказал экс-президент.

В рамках открытых против него четырех уголовных дел Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Политик-республиканец называет это попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений его могут отправить в тюрьму на более чем 700 лет.

Ранее опрос показал, что если бы выборы президента США проходили сегодня, и в них бы участвовали только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий. В этом случае победил бы Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.