Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что в стране хорошо справляются с коронавирусом. По его словам, на территории государства зафиксировано небольшое число случаев заражения.
Медики могут оказывать эффективную помощь,
В любом случае мы сейчас отлично справляемся, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе этой встречи Трамп заявил, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, так «думают люди». Причиной прекращения заражений станет жара, уверен он.
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