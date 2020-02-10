https://static.news.ru/photo/5d5f4074-4c38-11ea-8f05-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что в стране хорошо справляются с коронавирусом. По его словам, на территории государства зафиксировано небольшое число случаев заражения.

Медики могут оказывать эффективную помощь, передаёт «Интерфакс». Такое заявление политик сделал в ходе встречи с губернаторами.

В любом случае мы сейчас отлично справляемся, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе этой встречи Трамп заявил, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, так «думают люди». Причиной прекращения заражений станет жара, уверен он.