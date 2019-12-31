Протесты 31 декабря в Багдаде вызваны авианалётом Белого дома на позиции шиитской вооружённой группировки «Катаиб Хезболла».
Накануне иракцы начали штурмовать представительство Штатов в республике. Часть американских дипломатов удалось эвакуировать. Власти Ирака заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию вокруг здания посольства США в Багдаде.
Силовики применили против бунтующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, однако недовольным удалось прорваться на территорию диппредставительства.
В конце декабря Вашингтон отдал приказ ударить по «Катаиб Хезболла». В результате бомбардировки погибли около 25 человек, свыше 50 получили травмы, писал NEWS.ru.