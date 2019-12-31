https://static.news.ru/photo/6b34341c-2bee-11ea-95a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп попросил жителей Ирака протестовать против Ирана. Лидер обвинил Тегеран в организации массовых беспорядков в Багдаде.

Миллионы иракцев, жаждущих свободы, которые не хотят быть под контролем Ирана, пришло ваше время, — написал глава государства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

To those many millions of people in Iraq who want freedom and who don’t want to be dominated and controlled by Iran, this is your time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.

Протесты 31 декабря в Багдаде вызваны авианалётом Белого дома на позиции шиитской вооружённой группировки «Катаиб Хезболла».

Накануне иракцы начали штурмовать представительство Штатов в республике. Часть американских дипломатов удалось эвакуировать. Власти Ирака заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию вокруг здания посольства США в Багдаде.

Силовики применили против бунтующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, однако недовольным удалось прорваться на территорию диппредставительства.

В конце декабря Вашингтон отдал приказ ударить по «Катаиб Хезболла». В результате бомбардировки погибли около 25 человек, свыше 50 получили травмы, писал NEWS.ru.