Трамп призвал сенаторов-республиканцев продолжать оспаривать итоги выборов

https://static.news.ru/photo/d6891caa-4808-11eb-bc20-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента.

Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили».

Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили, — написал Трамп в Twitter.

Также политик добавил, что избирательная система США стала «похожа на систему страны третьего мира».

Но когда всё закончится и этот период станет очередной уродливой главой в истории нашей страны, мы победим! — резюмировал политик.

Time for Republican Senators to step up and fight for the Presidency, like the Democrats would do if they had actually won. The proof is irrefutable! Massive late night mail-in ballot drops in swing states, stuffing the ballot boxes (on video), double voters, dead voters, — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп считает, что Министерство юстиции страны и Федеральное бюро расследований не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить фальсификации на президентских выборах в ноябре, и не сделали ничего, чтобы впоследствии наказать виновных.