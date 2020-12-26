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Трамп призвал сенаторов-республиканцев продолжать оспаривать итоги выборов

08:53, 27 декабря 2020 13
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обратился к республиканцам в сенате с призывом продолжить борьбу за его победу на выборах президента.

Глава государства подчеркнул, что так сделали бы и депутаты, если бы они «действительно победили».

Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили, — написал Трамп в Twitter.

Также политик добавил, что избирательная система США стала «похожа на систему страны третьего мира».

Но когда всё закончится и этот период станет очередной уродливой главой в истории нашей страны, мы победим! — резюмировал политик.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп считает, что Министерство юстиции страны и Федеральное бюро расследований не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить фальсификации на президентских выборах в ноябре, и не сделали ничего, чтобы впоследствии наказать виновных.

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