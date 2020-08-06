Трамп призвал перенести президентские дебаты

https://static.news.ru/photo/82225f44-d7ee-11ea-b356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступил за перенос на более ранний срок первых президентских дебатов, назначенных на 29 сентября. Аргументировал он это тем, что в некоторых случаях голосование на выборах президента по почте может начаться раньше этой даты.

Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная в некоторых случаях за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше, — написал в Twitter Трамп.

Он подчеркнул, что дебаты для него — это гражданский долг, и вместе с Джо Байденом они должны сделать это ради американского народа.

How can voters be sending in Ballots starting, in some cases, one month before the First Presidential Debate. Move the First Debate up. A debate, to me, is a Public Service. Joe Biden and I owe it to the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020

Первые президентские дебаты в США должны состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), следующие — 15 октября в Майами (Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов.

Как писал NEWS.ru, бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет Дональд Трамп. Также Стржок расскажет в издании о своей работе в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера. Ожидается, что книга будет опубликована 8 сентября. Руководство ФБР уволило агента Питера Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США.