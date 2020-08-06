США

Трамп призвал перенести президентские дебаты

16:57, 06 августа 2020
Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выступил за перенос на более ранний срок первых президентских дебатов, назначенных на 29 сентября. Аргументировал он это тем, что в некоторых случаях голосование на выборах президента по почте может начаться раньше этой даты.

Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная в некоторых случаях за месяц до первых президентских дебатов. Перенесите первые дебаты пораньше, — написал в Twitter Трамп.

Он подчеркнул, что дебаты для него — это гражданский долг, и вместе с Джо Байденом они должны сделать это ради американского народа.

Первые президентские дебаты в США должны состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), следующие — 15 октября в Майами (Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Дональд Трамп баллотируется на второй срок от республиканцев. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов.

Как писал NEWS.ru, бывший агент контрразведки Федерального бюро расследований США Питер Стржок, уволенный после скандала из-за его переписки с коллегой, содержащей критику американского президента, написал книгу об «угрозе», которую представляет Дональд Трамп. Также Стржок расскажет в издании о своей работе в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера. Ожидается, что книга будет опубликована 8 сентября. Руководство ФБР уволило агента Питера Стржока, которого ранее отстранили от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы США.

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