https://static.news.ru/photo/6a22a486-727b-11ea-871f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Автомобильный концерн General Motors Co. (GM), обещавший выпустить 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сбавил темпы производства, заявил президент США Дональд Трамп.

Они заявили, что «очень быстро» выпустят 40 тыс. крайне необходимых ИВЛ. Теперь они говорят, что будет только 6 тыс. в конце апреля, и они просят очень высокую цену, — отметил политик.

По его словам, руководство компании обязано запустить производство ИВЛ немедленно. Для этого General Motors может открыть свою заброшенную фабрику в Лорлстауне, передаёт ТАСС.

На данный момент в Америке зарегистрировали 139,7 тысячи случаев заражения. Почти 2,4 тысячи пациентов погибли, 2,6 тысячи вылечились.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов оказывают Италии финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. По словам американского лидера Дональда Трампа, страна получает «многое из того, что не нужно США».