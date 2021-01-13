Трамп призвал американцев избегать насилия

https://static.news.ru/photo/549ea6b8-55d4-11eb-8a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Гражданам Соединённых Штатов не следует прибегать к насилию, заявил действующий президент страны Дональд Трамп в свете сообщений о новых акциях протеста.

Кроме того, не нужно нарушать закон, заявил он.

В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма, — говорится в заявлении, которое опубликовал телеканал Fox News.

Политик подчеркнул, что выступает «не за это». Он призвал американцев обеспечить спокойствие и «снизить напряжённость».

Ранее палата представителей США приняла резолюцию, согласно которой вице-президенту Майку Пенсу предлагается воспользоваться 25-й поправкой к конституции для отстранения действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Документ поддержали 223 члена законодательного органа, 205 высказались против.

Согласно регламенту, в случае отказа со стороны Пенса последовать этой резолюции палата представителей займётся рассмотрением объявления импичмента Трампу. 25-я поправка позволяет запустить процесс отстранения хозяина Белого дома, если большинство в администрации главы государства, включая вице-президента, сойдутся во мнении, что президент больше не может выполнять свои обязанности. После отстранения власть переходит к вице-президенту.

Инициатива демократов отстранить Трампа возникла после событий 6 января, когда толпа сторонников американского лидера атаковала Капитолий, где члены конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов, на которых победил Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, среди которых один полицейский.

Именно Трамп, уверены лидеры Демократической партии, несёт личную ответственность за случившееся. И хотя до конца его президентского срока остаётся лишь восемь дней, палата представителей во главе со спикером Нэнси Пелоси, являющейся давним политическим оппонентом Трампа, намерена добиться отстранения главы государства, писал NEWS.ru.