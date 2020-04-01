https://static.news.ru/photo/a3ce3f1c-6e28-11ea-9587-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признался, что специально скрыл от простых американцев правду о возможной угрозе коронавируса.

Я всё знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо, — заявил глава Белого дома.

По его мнению, людям нужно давать надежду, чтобы не рушить их планы и мечты. Сам он не хочет быть пессимистом, поэтому так поступил, сообщает Business Insider.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Алек Болдуин предположил, что вирусом, от которого страдают Штаты, является глава государства Дональд Трамп.