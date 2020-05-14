Трамп признался, что скучает по Пенсу

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Порядка 61 100 человек застряли на круизных лайнерах, находящихся в водах и портах Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные Береговой охраны США.

Сотрудники американских вооружённых сил наблюдают за 91 кораблём. По словам пресс-секретаря Береговой охраны Барри Лейна, 44 круизных судна, на борту которых находятся экипажи общей численностью около 33 500 человек, находятся...