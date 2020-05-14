США

Трамп признался, что скучает по Пенсу

09:07, 14 мая 2020 14
Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в последние дни часто и много общался с вице-президентом Майклом Пенсом по телефону.

Пенс исключил личные контакты с американским лидером после заражения своего пресс-секретаря Кэтти Миллер коронавирусом.

Я не видел Майкла Пенса, и я скучаю по нему, — сказал Трамп репортёрам.

По словам главы Белого дома, американский вице-президент сдал тест на коронавирус, результаты оказались отрицательные, Пенс находится в хорошей форме.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент США ежедневно сдаёт анализы на COVID-19.

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